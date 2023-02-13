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Де Баканов? З ним все гаразд...

Борислав Береза
13 лютого, 2023 понедiлок
08:00
Погляд Борислав Береза

Якщо він був усунений від виконання своїх службових обов'язків без достатніх на те підстав, то це теж злочин

Кілька тижнів тому мене запросили на черговий захід де була присутня велика кількість публічних осіб — від українських політиків до посла США в Україні. Спілкування було цікавим та корисним. Побачившись з Іванною Климпуш-Цинцадзе, поговорили про проблеми та досягнення України. Я запитав її, чи чула вона щось про лейтенанта Баканова? Він якось дивно зник, і я навіть за нього почав хвилюватися. Я пригадав про те, що Зеленський ще в липні постановив усунути від виконання обов'язків голови Служби безпеки України Баканова, відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

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Стаття 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ передбачає, що невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків. Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення. Командир, який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

Може, Баканов як лейтенант вже захищає від окупантів Україну, керує взводом або ротою. А, може, десь дає покази

Тому я сказав Іванні, що мені дуже цікаво що зараз з Бакановим? Може, він як лейтенант вже захищає від окупантів Україну, керує взводом або ротою. А, може, десь дає покази. Вона у відповідь розповіла мені, що вона теж цікавиться долею лейтенанта Баканова, і тому написала звернення як народний депутат України до СБУ та Офісу генпрокурора про те, чи вже відкрито кримінальне провадження проти колишнього голови СБУ Івана Баканова, відповідно до підстав його звільнення, та саме за якою/якими статтями Кримінального Кодексу України відкрито кримінальне провадження? А також, який з правоохоронних органів України розслідує кримінальне провадження проти І. Баканова? Які результати досудового розслідування?

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Почувши це, я попросив надати й мені інформацію з відповідей, якщо вони не є таємницею. Іванна пообіцяла надати їх мені і тепер, після отримання офіційних відповідей, я можу сказати, що всі, хто переймався долею лейтенанта Баканова можуть заспокоїтися. З ним все гаразд.

СБУ, як орган, який повинен був би займатися цією справою, прямо відповіла, що ніяких досудових розслідувань по Баканову не здійснюється. А в Генпрокуратурі взагалі відморозилися, щоб не визнавати, що те ж саме і прикрилися захистом персональних даних

Чому я так вирішив? Тому що СБУ, як орган, який повинен був би займатися цією справою, прямо відповіла, що ніяких досудових розслідувань по Баканову не здійснюється. А в Генпрокуратурі взагалі відморозилися, щоб не визнавати, що те ж саме і прикрилися захистом персональних даних. Це старий, але надійний трюк.

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Але всі, хто хвилювався про долю лейтенанта Баканова, можуть бути спокійними — справи проти нього не ведуться. Хоча це дивно через статтю, якою він був відсторонений від посади. А добрі люди повідомили і про те, що у ЗСУ Баканов зараз не служить. Мабуть, тому, що посада Головкома зайнята, а на менше він не погодиться.

І ще одне. Я не просто так процитував статтю, за якою знімали лейтенанта Баканова. Якщо він був усунений від виконання своїх службових обов'язків без достатніх на те підстав, то це теж злочин. І мені дуже цікаво, як будуть виходити з цієї історії в ОП? Чи закон у нас вже, як у романі Орвелла "Колгосп тварин", - "Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших"?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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СБУ
Іван Баканов
Офіс генпрокурора
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