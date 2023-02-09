Не знаю, як вас, а мене дуже потішила сентенція Арахамії, що наразі ніхто з чиновників не зголошується обійняти посаду керівника митниці. Неголений комсомолець, здається, вважає це приводом для гордості, мовляв, тепер ви бачите, як ми за корупцію взялися?

Насправді в країні завжди було достатньо людей, котрі були готові взятися за наведення порядку на митниці як за челендж, тим паче, що на цій посаді розумний чиновник знайде, як "прикурити" й не привертаючи особливої уваги суспільства та правоохоронців.

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Завжди було достатньо людей, котрі були готові взятися за наведення порядку на митниці як за челендж, тим паче, що на цій посаді розумний чиновник знайде, як "прикурити" й не привертаючи особливої уваги суспільства та правоохоронців

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Інша справа, якщо він знає, що жодних повноважень йому влада не дасть, красти куратори з Банкової через його голову будуть все одно, а з нього зроблять цапа-відбувайла, що ми й бачимо всі останні роки.

І це не привід для гордості, а радше вирок всій вашій нікчемній братії, придурку ти невгамовний.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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