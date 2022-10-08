"Де досягають реальної єдності, там буде мир": Зеленський закликав Європу спільно протидіяти агресії РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ боїться єдності України та Європи, та закликав разом боротися з російською агресією
Про це йдеться у його зверненні до учасників і гостей Безпекового форуму в Чорногорії.
За словами Володимира Зеленського, єдність - це фундамент, і вона має бути не лише формальною, на самітах, а й у справах і з усіма, із ким є спільні цінності та чий спосіб життя - це свобода.
"Росія боїться нашої єдності, тому вона робить дуже багато, щоб її зламати, але ми нашу єдність тільки посилюємо, а отже, Росії нас не підкорити - ні Україну, ні Чорногорію, ні будь-яку іншу державу вільного світу. Де досягають реальної єдності, там буде мир, як він буде в нас", - наголосив президент.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ за вторгнення в Україну мають не лише діяти, а я посилюватися, щоб Росія до них не адаптувалася
- Також він закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту, і забезпечити стільки озброєння, щоб РФ більше не мала бажання зруйнувати мир.
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