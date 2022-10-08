Про це йдеться у його зверненні до учасників і гостей Безпекового форуму в Чорногорії.

За словами Володимира Зеленського, єдність - це фундамент, і вона має бути не лише формальною, на самітах, а й у справах і з усіма, із ким є спільні цінності та чий спосіб життя - це свобода.

"Росія боїться нашої єдності, тому вона робить дуже багато, щоб її зламати, але ми нашу єдність тільки посилюємо, а отже, Росії нас не підкорити - ні Україну, ні Чорногорію, ні будь-яку іншу державу вільного світу. Де досягають реальної єдності, там буде мир, як він буде в нас", - наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ за вторгнення в Україну мають не лише діяти, а я посилюватися, щоб Росія до них не адаптувалася

Також він закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту, і забезпечити стільки озброєння, щоб РФ більше не мала бажання зруйнувати мир.

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