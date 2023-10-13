Де і як зберігати картоплю, щоб споживати її цілий рік
Картопля (бульба, бараболя) — поширена сільськогосподарська культура, яку в народі давно називають "другим хлібом"
Яка саме картопля буде зберігаєтьсь довше
Перебираємо нашу бульбу та залишаємо тільки ту, яка відповідає параметрам:
- без темних плям
- тверда на дотик
- без видимих пошкоджень
- з гладкою щільною шкіркою
- без паростків
Як потрібно підготувати картоплю до правильного зберігання
Струшуємо з неї увесь бруд. Мити картоплю, відкладену на зберігання, категорично заборонено: якщо на її поверхні залишиться волога, то в ній почнуть розмножуватися грибок та бактерії.
Перекладаємо картопля в дерев'яну або картонну коробку, кошик, паперовий пакет, сітчастий мішок, поліетиленовий пакет з перфорацією або іншу тару з вільним доступом повітря.
Ніколи не зберігайте картоплю в герметично закритих поліетиленових пакетах. Це призведе до гниття продукту.
Де потрібно зберігати картоплю
Хороше місце для довготривалого зберігання картоплі повинно бути:
- темне
- прохолодне
- добре провітрюється
Підвал, закритий балкон, льох чи гараж без опалення
У таких місцях температури для зберігання картоплі переважно завжди ідеальна. Головне - без надмірної вологи.
Господарська шафа
Кімнатна температура - не ідеальна для зберігання бульби. Проте не забудьие простежити за тим, аби шафа регулярно провітрювалась та не була освітленою.
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