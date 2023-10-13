Де і як зберігати картоплю, щоб споживати її цілий рік

Яка саме картопля буде зберігаєтьсь довше

Перебираємо нашу бульбу та залишаємо тільки ту, яка відповідає параметрам:

без темних плям

тверда на дотик

без видимих пошкоджень

з гладкою щільною шкіркою

без паростків

Як потрібно підготувати картоплю до правильного зберігання

Струшуємо з неї увесь бруд. Мити картоплю, відкладену на зберігання, категорично заборонено: якщо на її поверхні залишиться волога, то в ній почнуть розмножуватися грибок та бактерії.

Перекладаємо картопля в дерев'яну або картонну коробку, кошик, паперовий пакет, сітчастий мішок, поліетиленовий пакет з перфорацією або іншу тару з вільним доступом повітря.

Ніколи не зберігайте картоплю в герметично закритих поліетиленових пакетах. Це призведе до гниття продукту.

Де потрібно зберігати картоплю

Хороше місце для довготривалого зберігання картоплі повинно бути:

темне

прохолодне

добре провітрюється

Підвал, закритий балкон, льох чи гараж без опалення

У таких місцях температури для зберігання картоплі переважно завжди ідеальна. Головне - без надмірної вологи.

Господарська шафа

Кімнатна температура - не ідеальна для зберігання бульби. Проте не забудьие простежити за тим, аби шафа регулярно провітрювалась та не була освітленою.