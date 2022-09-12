Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті світу в Белграді Кулик здобув бронзу в категорії до 72 кг.

Українець розпочав виступ з поразки від майбутнього переможця Алі Араслана із Сербії, однак успішно виступив у втішному турнірі. У сутичці за бронзу Андрій Кулик переміг Ібрагіма Ганема з Франції - 4:3.

Для 24-річного українця цей ЧС був дебютним на дорослому рівні. Він з першої спроби здобув нагороду, яка стала для збірної України першою на нинішньому чемпіонаті світу

Чемпіонат світу-2022

Греко-римська боротьба

11 вересня

Белград, Сербія

Вага до 72 кг

1. Алі Араслан (Сербія)

2. Улве Ганізаде (Азербайджан)

3. Андрій Кулик (Україна)

3. Сельджук Джан (Туреччина)

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