Дебютант приніс збірній Україні першу медаль ЧС з боротьби
Борець греко-римського стилю Андрій Кулик приніс збірній Україні бронзову нагороду чемпіонату світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На чемпіонаті світу в Белграді Кулик здобув бронзу в категорії до 72 кг.
Українець розпочав виступ з поразки від майбутнього переможця Алі Араслана із Сербії, однак успішно виступив у втішному турнірі. У сутичці за бронзу Андрій Кулик переміг Ібрагіма Ганема з Франції - 4:3.
Для 24-річного українця цей ЧС був дебютним на дорослому рівні. Він з першої спроби здобув нагороду, яка стала для збірної України першою на нинішньому чемпіонаті світу
Чемпіонат світу-2022
Греко-римська боротьба
11 вересня
Белград, Сербія
Вага до 72 кг
1. Алі Араслан (Сербія)
2. Улве Ганізаде (Азербайджан)
3. Андрій Кулик (Україна)
3. Сельджук Джан (Туреччина)
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