Defense Express: дрон Saker Scout зі штучним інтелектом відкриває еру потужних змін на полі бою
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що комплекс Saker Scout містить кілька дронів, які здатні діяти самостійно
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Комплекс Saker Scout містить кілька дронів, які здатні діяти самостійно, визначаючи та знищуючи цілі. Цей комплекс дронів керується штучним інтелектом. Це одна з перших систем в якій реалізовано технологію розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Дальність дії дрона до 10 км і він має інерційну систему. Дрон може обходити ворожі системи РЕБ", - пояснив Рябих.
Військовий експерт також додав, що головним завданням Saker Scout є вийти в указаний район, розпізнати ціль на полі бою й спрямувати туди ударні дрони.
"Saker Scout спроможній здійснювати автоматичну передачу даних у загальну систему тактичного управління "Дельта". І паралельно може керувати ударними FPV дронами. Така розробка може започаткувати еру потужних змін на полі бою, що керуватимуться за допомогою штучного інтелекту", - підкреслив Рябих.
- ЗСУ почали застосовувати дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Він самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе