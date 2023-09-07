Defense Express: дрон Saker Scout зі штучним інтелектом відкриває еру потужних змін на полі бою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Комплекс Saker Scout містить кілька дронів, які здатні діяти самостійно, визначаючи та знищуючи цілі. Цей комплекс дронів керується штучним інтелектом. Це одна з перших систем в якій реалізовано технологію розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Дальність дії дрона до 10 км і він має інерційну систему. Дрон може обходити ворожі системи РЕБ", - пояснив Рябих.

Військовий експерт також додав, що головним завданням Saker Scout є вийти в указаний район, розпізнати ціль на полі бою й спрямувати туди ударні дрони.

"Saker Scout спроможній здійснювати автоматичну передачу даних у загальну систему тактичного управління "Дельта". І паралельно може керувати ударними FPV дронами. Така розробка може започаткувати еру потужних змін на полі бою, що керуватимуться за допомогою штучного інтелекту", - підкреслив Рябих.

ЗСУ почали застосовувати дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Він самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор













