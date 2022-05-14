Дефіцит на ринку пального залишиться до кінця року, - директор групи компаній Prime Льоушкін

Про це він розповів в етері Еспресо.



Дмитро Льоушкін зазначив, що раніше імпорт пального до України був з Росії та Білорусії, звичайно, цього вже немає і не буде.



"Зараз дефіцит палива у країні тому, що немає його у внутрішнього виробника і недостатнє постачання з-за кордону. Не возимо залізною дорогою тому, що ніхто не хоче брати ризики, щоб привезти тисячі тонн, а туди прилетить як прилітало" – зауважив Льоушкін.



До того ж керівник Prime пояснив, що на цьому тижні неможливо було купити пальне по всій країні за готівку тому, що уряд ініціював перевірки по ціноутворенню. Відповідно, АЗС відреагували, прибравши продаж пального за готівку і залишивши тільки по талонах.



"Я вважаю, що уряд припустив велику помилку, хоча дуже намагається допомагати всіма силами: максимально спростили розмитнення, допомагають з перетином кордонів та з отриманням ліценцій, але від цього палива не стає більше. Знаходять ресурси для закупівлі пального, але привезти залізною дорогою ми не можемо, різна колія. Можна возити тільки бензовозами, але в Україні бензовозів зараз півтори тисячі. Щоб забезпечувати такий об'єм, потрібно п'ять тисяч подібної техніки. Тому до кінця року нормальної ситуації на ринку пального не буде, будуть повільні, крок за кроком, покращення" – сказав Дмитро Льоушкін.



Також директор групи компаній Prime зазначив наступний момент, що споживання пального починає зростати. Економіка після шокової зупинки починає рости, оживає будівництво, металургія, сільськогосподарський імпорт, також попереду врожай. Таким чином, та кількість бензовозів, яку купує український бізнес, пов'язана зі зростаючим споживанням пального.



Льоушкін пояснив: "Зараз бензовоз робить ходку з Європи раз на тиждень, наприклад, раніше з Коростеня возили щоденно. Якщо мільйон тонн споживання пального на місяць, а бензовоз може перевезти 30 тонн, от вам елементарна математика. І для чого обіцяти, що завтра дефіцит закінчиться, я не розумію".



Керівник Prime підсумував, що не бачить покращення ситуації за тиждень чи за місяць.

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