Про це повідомляє Укренерго.

Окрім того, після аварійно-відновлювальних робіт було включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Укренерго зазначає, що не зважаючи на це, наявної потужності в енергосистемі все ще не вистачає, оскільки рівень споживання енергії збільшується.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає й обсяг споживання промисловості", - пояснює Укренерго.

Наразі в областях встановлено ліміти споживання, перевищення яких призведе до застосування аварійних відключень.

Укренерго нагадує, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак дронами, тож все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Зазначається, що ремонтні бригади працюють цілодобово, наразі заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

26 грудня українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb