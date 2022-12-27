Дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, після ремонту увімкнули блок однієї з ТЕС, - Укренерго
Станом на 27 грудня дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій, проте обсяг споживання продовжує зростати
Про це повідомляє Укренерго.
Окрім того, після аварійно-відновлювальних робіт було включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.
Укренерго зазначає, що не зважаючи на це, наявної потужності в енергосистемі все ще не вистачає, оскільки рівень споживання енергії збільшується.
"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає й обсяг споживання промисловості", - пояснює Укренерго.
Наразі в областях встановлено ліміти споживання, перевищення яких призведе до застосування аварійних відключень.
Укренерго нагадує, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак дронами, тож все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Зазначається, що ремонтні бригади працюють цілодобово, наразі заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.
- 26 грудня українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго.
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