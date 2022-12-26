Українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго
В Укренерго спростовують інформацію про нібито скасування аварійних відключень світла та попереджають про поширення фейків
Про це інформує Укренерго.
"В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - наголошують у відомстві.
Пресслужба нагадує, що аварійні відключення застосовують виключно за наявності дефіциту, аби зберегти баланс виробництва і споживання світла в системі. Скасувати екстрені вимкнення можна буде лише після повного припинення атак російських окупантів на нашу енергосистему.
Укренерго має лише одну офіційну сторінку в фейсбук та телеграм.
- Нагадаємо, 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.
- З огляду на суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі на ранок 26 грудня у п'яти областях України, а також у Києві діють аварійні графіки вимкнення електроенергії.
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