Про це інформує Укренерго.

"В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - наголошують у відомстві.

Пресслужба нагадує, що аварійні відключення застосовують виключно за наявності дефіциту, аби зберегти баланс виробництва і споживання світла в системі. Скасувати екстрені вимкнення можна буде лише після повного припинення атак російських окупантів на нашу енергосистему.

Укренерго має лише одну офіційну сторінку в фейсбук та телеграм.

Нагадаємо, 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.

З огляду на суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі на ранок 26 грудня у п'яти областях України, а також у Києві діють аварійні графіки вимкнення електроенергії.

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