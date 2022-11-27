Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у facebook.

Зазначається, що з 80% споживання критична інфраструктура споживає лише 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.

"За таких умов оператори систем розподілу мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі становить близько 20%", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Укренерго нагадує, що економічне споживання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

27 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення світла, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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