У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні мережі".

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

25 листопада стало відомо, що У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 листопада, в західних областях України триватимуть відключення електроенергії.

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