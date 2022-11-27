У Києві та області ввели екстрені відключення світла
У Київській області запровадили екстрені відключення світла, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації
Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні мережі".
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для стабілізації ситуації.
- 25 листопада стало відомо, що У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
- Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 листопада, в західних областях України триватимуть відключення електроенергії.
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