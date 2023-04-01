Дефіциту препаратів немає, ліки є на складах, - МОЗ

Про це голова МОЗ заявив в етері телемарафону.

"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах міста Києва, в першу чергу міста Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед", - зазначив Віктор Ляшко.

Так, міністр нагадав, що подібний ажіотаж на певні препарати був і на початку повномасштабного вторгнення:

"Ми тоді в ручному режимі регулювали всі поставки в країні. На сьогодні такого не відбудеться. Всі препарати повністю є наявності на складах дистриб’юторів, розвозяться аптечними мережами, тому проблеми із цим не виникнуть", - запевнив він.