Дефіциту препаратів немає, ліки є на складах, - МОЗ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ствердив, що на складах у постачальників наявні всі препарати, які вчора закупали люди: ліки розвозять до мереж аптек
Про це голова МОЗ заявив в етері телемарафону.
"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах міста Києва, в першу чергу міста Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед", - зазначив Віктор Ляшко.
Так, міністр нагадав, що подібний ажіотаж на певні препарати був і на початку повномасштабного вторгнення:
"Ми тоді в ручному режимі регулювали всі поставки в країні. На сьогодні такого не відбудеться. Всі препарати повністю є наявності на складах дистриб’юторів, розвозяться аптечними мережами, тому проблеми із цим не виникнуть", - запевнив він.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 31 березня, жителі Львова та інших міст України утворили великі черги до аптек, причиною цьому стало введення електронних рецептів на ліки.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також пояснив, що до списку препаратів, які відпускаються лише за рецептом не вносили жодних нових назв. Натомість з’явився лише додатковий сервіс - е-рецепт.
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