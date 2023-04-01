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Дефіциту препаратів немає, ліки є на складах, - МОЗ

1 квітня, 2023 субота
16:43
Суспільство Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ствердив, що на складах у постачальників наявні всі препарати, які вчора закупали люди: ліки розвозять до мереж аптек

Про це голова МОЗ заявив в етері телемарафону.

"Щодо наявності лікарських засобів, так, дійсно, після виступів певних людей вчора створився ажіотаж у аптечних мережах міста Києва, в першу чергу міста Києва. Сьогодні ми промоніторили залишки в аптечних пунктах, поговорили з основними дистриб’юторами. Запас лікарських препаратів на складах є, сьогодні вже відбуваються поставки, в суботу - неділю, того, що люди забрали на місяць вперед", - зазначив Віктор Ляшко.

Так, міністр нагадав, що подібний ажіотаж на певні препарати був і на початку повномасштабного вторгнення:

"Ми тоді в ручному режимі регулювали всі поставки в країні. На сьогодні такого не відбудеться. Всі препарати повністю є наявності на складах дистриб’юторів, розвозяться аптечними мережами, тому проблеми із цим не виникнуть", - запевнив він.

Здоров'я
Україна
Медицина
Віктор Ляшко
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