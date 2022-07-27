Деколонізація. Данілов спрогнозував розпад Російської імперії
Секретар РНБО нагадав про Форум вільних народів Росії, який відбувся у Празі
Про це Олексій Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта, — вважає Данілов.
"Вона позбудеться колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної спадщини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена".
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Секретар РНБО нагадав про Форум вільних народів Росії, який провели представники пригноблених націй, що нещодавно відбувся у Празі.
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