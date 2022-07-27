Про це Олексій Данілов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта, — вважає Данілов.

"Вона позбудеться колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної спадщини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена".

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Секретар РНБО нагадав про Форум вільних народів Росії, який провели представники пригноблених націй, що нещодавно відбувся у Празі.

25 липня у Празі народи й регіони РФ підписали "Декларацію про деколонізацію Росії".

24 липня голова еміграційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія, ветеран збройного руху опору на Кавказі Ахмед Закаєв закликав російських опозиціонерів не підтримувати геополітичну доктрину режиму Путіна

13 липня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".

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