Делегація ПАР прибула до Петербургу для переговорів з Путіним

Про це повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоса.

Зазначається, що 17 червня президент Рамафоса разом із лідерами держав Замбії, Коморських Островів і Сенегалу та главами урядів Конго Браззавіля, Єгипту та Уганда, як учасник миротворчої місії африканських лідерів, зустрінеться з Путіним для того, щоб "знайти шлях до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, який таким чином спричинив руйнівні економічні наслідки, людські жертви та глобальну нестабільність".

Президента Рамафосу супроводжує міністерка міжнародних відносин і співробітництва, докторка Наледі Пандор. Вони планують повернутися додому вже 18 червня.

Візит делегації ПАР в Україну

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. До складу місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.

Також 16 червня Рамафоса під час візиту в Україну представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.