Делегація ПАР прибула до Петербургу для переговорів з Путіним
Делегація Південно-Африканської Республіки 17 червня прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбудуться переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною
Про це повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоса.
Зазначається, що 17 червня президент Рамафоса разом із лідерами держав Замбії, Коморських Островів і Сенегалу та главами урядів Конго Браззавіля, Єгипту та Уганда, як учасник миротворчої місії африканських лідерів, зустрінеться з Путіним для того, щоб "знайти шлях до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, який таким чином спричинив руйнівні економічні наслідки, людські жертви та глобальну нестабільність".
Президента Рамафосу супроводжує міністерка міжнародних відносин і співробітництва, докторка Наледі Пандор. Вони планують повернутися додому вже 18 червня.
Візит делегації ПАР в Україну
Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. До складу місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.
Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.
Також 16 червня Рамафоса під час візиту в Україну представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.
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