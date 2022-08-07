Про це повідомила острівна влада у власному твіттері.

"Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня", - заявило тайванське міністерство закордонних справ.

Раніше відомство опублікувало пресреліз, у якому йшлося, що Вайчукевічуте очолить делегацію з 11 осіб із п'ятиденним візитом на Тайвань. До складу делегації, згідно з повідомленням, повинні були увійти литовські офіційні особи та представники галузі електробусів.

Делегація має намір відвідати тайванські транспортні агенції та провідних виробників електричних автобусів, щоб вивчити можливості співпраці у галузі виробництва електричних автобусів, інтелектуальних та екологічно чистих транспортних засобів, а також "продемонструвати солідарність між двома демократичними союзниками та створити галузеві ланцюжки у двох країнах"

Це вже третій візит на рівні заступника міністра Литви на Тайвань за останній час.

12 червня острів відвідав заступник міністра економіки та інновацій, а 22 червня - заступник міністра сільського господарства.

6 серпня очільник МЗС Китаю зустрівся з Лавровим та подякував РФ за позицію щодо Тайваню. Він додав, що у ситуації, що склалася, Китай і Росія повинні спільно сприяти регіональному розвитку. Крім того, Ван І звинуватив США у втручанні у внутрішні справи інших країн та спробах примусити світ жити за законами джунглів.

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