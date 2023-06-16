"На борту літака були небезпечні вантажі": МЗС Польщі про затримання делегації ПАР в аеропорту Варшави
15 червня в аеропорту Варшави був затриманий літак, на борту якого перебували співробітники служби безпеки президента Південної Африки Сиріла Рамафоси
Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.
Згідно з повідомленням, ситуація виникла через недотримання стандартних процедур в'їзду, які вимагає польська сторона.
"На борту літака перебували небезпечні вантажі, на ввезення яких представники ПАР не мали дозволу. Крім того, на борту літака були особи, про присутність яких польська сторона не була заздалегідь повідомлена", - розповіли у відомстві.
Там зазначили, що доклали всіх зусиль для належної підготовки візиту президента Рамафоси і заздалегідь проінформували гостей про всі формальності, необхідні для в’їзду делегації до Польщі та необхідні транспортні дозволи.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- Аби представити свій "мирний план", Рамафоса вирішив особисто відвідати Україну. По дорозі до Києва він заїхав до Польщі, де зустрівся з президентом Дудою.
- 16 червня Рамафоса прибув до Києва, однак був змушений сидіти в укритті через російський ракетний обстріл.
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