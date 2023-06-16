Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

Згідно з повідомленням, ситуація виникла через недотримання стандартних процедур в'їзду, які вимагає польська сторона.

"На борту літака перебували небезпечні вантажі, на ввезення яких представники ПАР не мали дозволу. Крім того, на борту літака були особи, про присутність яких польська сторона не була заздалегідь повідомлена", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що доклали всіх зусиль для належної підготовки візиту президента Рамафоси і заздалегідь проінформували гостей про всі формальності, необхідні для в’їзду делегації до Польщі та необхідні транспортні дозволи.