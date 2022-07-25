Демченка уже мала б затримати СБУ, - політолог Шлінчак
Служба безпеки України могла розслідувати діяльність колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка
Про це керівник правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів у ефірі Еспресо.
"Демченко курував всі розвідки України, тобто був головою розвідувального комітету - до нього стікалась вся інформація про перебіг подій, в тому числі - на фронті. Розкажу вам інформацію, яку знаю з достовірних джерел - останні 2 роки окремі підрозділи СБУ вели по ньому справу і він був в розробці. У них було достатньо доказів того, що Демченко має зв'язки з РФ, але один підрозділ вів ці справи - інші ці справи гасили, щоб вони не витікали назовні і не відбувалось ніяких слідчих дій щодо Демченка", - скзав він.
Він наголосив, що журналісти ще до повномасштабної війни писали про те, що Демченко - це явний агент РФ, який працює на їхні інтереси.
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"Це видно з тих дій, до яких він мав причетність. Ми не знаємо, де Демченко був на початок війни і не знаємо, чи він є зараз на території України. Наскільки мені відомо, з того часу, оперативники перестали надавати точні, повні звіти, розуміючи, що вони можуть потрапити до ворожої розвідки. Паралельно з цим, американці місяців 2 тому, передали список з людей, в тому числі з найближчого оточення Володимира Зеленського, які можуть бути причетні до агентурних зв'язків з РФ і дуже схоже на те, що прізвище Демченка в цьому списку теж фігурувало", - зазначив Шлінчак.
На думку політолога, СБУ повинна була б вже затримати Демченка.
"Він повинен давати покази у цій справі. Це могло б кваліфікуватись як держзрада, якщо підняти матеріали, які були зібрані під час розслідування. Я про це і казав, що люди, які мали надавати розвідувальному комітету останні дані розвідок - вони почали ігнорувати Демченка і перестали надавати йому об'єктивну інформацію, розуміючи, що вона може бути злита", - підсумвав він.
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