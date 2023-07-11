День 11 липня — вічна памʼять невинно убієнним полякам…
11 липня. Волинь. Українсько-польська трагедія, яку досі намагаються використати політично різні середовища
Професор з Ґданська Ігор Галагіда з групою дослідників відновив прізвища 20 тисяч українців, які загинули від рук поляків, а загалом встановив 28 тисяч фактів таких вбивств ( з них на Волині 9,5 тисяч). Робота триває. Зараз група Галагіди починає встановлювати особи поляків, яких вбили українці. Самостійно, без підтримки держави. Зате завдяки підтримці Фонду Катедр українознавства з США.
Поки політики міряються кількістю загиблих з кожного боку і піарять власний "патріотизм" на фоні жертв, Ігор відновлює памʼять про кожну жертву. Багато років.
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Шлях памʼяті та вшанування кожної невинно замордованої людини: і поляків, і українців — найкраща гарантія того, що така трагедія ніколи більше не повториться, шлях "державного" самоствердження та односторонній пошук винних серед поневолених народів, якими були тоді й українці, і поляки, знову і знову ятритиме рани трагедії й гальмуватиме спільний поступ.
День 11 липня — вічна памʼять невинно убієнним полякам…
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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