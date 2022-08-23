Впродовж періоду бойових дій противник здійснив близько 3 тисячі пусків ракет по нашій державі, левова частина пусків була здійснена по цивільних об‘єктах і так триває вже 6 місяців. Кремль, як Третій Рейх у Другій світовій війні, постійними ракетними ударами намагається тероризувати цивільне населення. День нашої Незалежності для ворога є системним подразником, тому Головне управляння розвідки Міністерства оборони України та американська розвідка попереджали про те, що є серйозна загроза ударів по нашій території з боку противника.

Я запитав Юрія Ігната, речника Командування повітряних сил України: Чим ворог може нам загрожувати та до чого готується протиповітряна оборона, які заходи вживаються, аби захистити населення нашої держави?

Юрій Ігнат відповів, що ворог нам може погрожувати усім, чим погрожував раніше, тобто повним своїм арсеналом. Ми спостерігаємо деякі зрушення на території Білорусі. Зокрема усі запитують про комплекси С-300, які з‘явилися у Зябровці, також була інформація, що цими комплексами противник б‘є по наземних цілях. Але навряд чи ці засоби ППО будуть використовуватися саме для ракетного нападу по наземних цілях. Зрозуміло, що на кордонах вони їх поставлять. Дальність комплексу 75 км, але навряд це буде якийсь мати ефект.

Вже у свідомості українців визріває думка, що ворог на сакральні свої дати та наші національні дати, які є для кожного українця важливими, може "привітати" нас і зіпсувати нам цей день, коли ми будемо єднатися духом, і Україна буде соборною та єдиною, як ніколи. Можливі провокації ворога з Чорного моря, там близько 5 кораблів з "калібрами". Так само загроза може йти з півночі Каспійського моря, з Астрахані зазвичай завдають ударів стратегічні бомбардувальники, також "іскандери" та авіація з Білорусі та з півночі України, з району Шайковка (аеродром в Калузькій обл. РФ, - ред.) застосування Ту-22 М3, зрозуміло, що також є така загроза цих самих літаків. Тому треба бути пильними, сильними та триматися. Ми вистоїмо та переможемо. Повітряні сили будуть все робити для того, щоб пришвидшити цю перемогу.

Також я запитав ще у пана Ігната: Чи можемо говорити про те, що сьогодні вже є нові алгоритми, які дозволяють гарантовано знищувати крилаті ракети противника? Чи є додаткові потужності, які дозволяють точніше знищувати ворожі цілі?

На жаль, поки таких потужностей немає, але зрозуміло, що росте професіоналізм військовослужбовців, які щодня його набувають. Дехто навіть на ракетно-зенітних комплексах, які збивають крилаті ракети та БПЛА, малюють трафаретні логотипи, здобуваючи кількістю професіоналізм.

Поки що не маємо потужних систем, які нам обіцяють західні партнери, але вже сьогодні була заява від німецької сторони, щодо ППО IRIS-T. Також будемо очікувати й норвезький NASAMS. Перемовини ведуться постійно вищим військово-політичним керівництвом нашої країни з нашими партнерами, процес не простий, який має багато складних рішень. Відповідно, є складною сама динаміка постачання цих всіх комплексів у потрібній нам кількості, але питання вже зрушене з місця. І окрім допомоги від наших західних партнерів радянськими системами, вже маємо новітню артилерію та очікуємо ще ППО, а також авіаційні платформи, які будуть опановувати наші пілоти.

Наступне моє запитання про те, що РФ закрила декілька ділянок поблизу наших державних кордонів у повітряному просторі. Чи має це значення? Чи це крок, який має на меті додатковий тиск на Україну?

Можливо на Україну, а можливо на своїх громадян. У них вже працює ППО, бачимо, що вони збивають безпілотники над окупованою територією. Очевидно, вони чогось бояться, а можливо це інформаційно-психологічна операція, яка може до чогось призвести. Будемо далі спостерігати навіщо вони це роблять.

Юрій Ігнат дав коментар щодо літака, який найбільш оптимально потрібен нашим повітряним силам

З перших днів повномасштабного вторгнення і не тільки, а ще задовго до цього, велись розмови щодо того типу літака. Україні вкрай потрібен багатоцільовий літак-винищувач, який може завдавати ударів по наземних та повітряних цілях, збивати ворожі безпілотники й крилаті ракети. На жаль, сьогодні всі винищувачі, що стоять у нас на озброєнні, МіГ-29 та Су-27, обмежені у цих питаннях, бо це застаріле радянське обладнання. А винищувачі, які є зараз на озброєнні західних країн та пропонуються для України для розгляду F15, F16, F18, то вони пройшли кілька етапів глибокої модернізації. Тобто мають вже сучасні радари та ракети з активними головками самонаведення, системи РЕП та інше обладнання, яке дозволяє виконувати завдання, як на сучасному винищувачі. Такі літаки могли б скласти достойну конкуренцію у битві з російськими Су-30, Су-35 і вести вогонь по наземних цілях. Треба також робити ставку на високоточну зброю, нам її вкрай не вистачає, але не виключено, що повітряні сили будуть посилювати штурмову, ударну авіацію певними моделями західних літаків, але це буде у перспективі. Наразі потрібен багатоцільовий літак, спроможний виконати кілька завдань, а головне — закрити українське небо і відігнати якомога далі від наших кордонів російські літаки.

Завтра ми будемо святкувати День Незалежності. За нашу незалежність ми платимо значну ціну, але це те, що нам необхідно для нашої перемоги.