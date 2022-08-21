У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено до 5 ракетоносіїв, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники готові до посилення агресії з боку РФ 24 серпня
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Буде посилення ракетних обстрілів і ударів. Зараз це відчувається, оскільки у Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено до п’яти ракетоносіїв. З них сьогодні вночі були випущені по Одещині п’ять калібрів. Дві ракети збито, три влучили у сільськогосподарські підприємства", - зауважила Гуменюк.
Керівниця пресцентру ОК "Південь" також додала, що ворог силами десантна штурмових підрозділів намагається вести штурмові дії й випробовує нашу оборону.
"Ситуація на Півдні залишається складною, але контрольованою. Наразі триває бій, прогнозувати його хід складно. Сподіваємося, що українські захисники відпрацюють його добре", - підкреслила Гуменюк.
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