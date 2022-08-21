Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Буде посилення ракетних обстрілів і ударів. Зараз це відчувається, оскільки у Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено до п’яти ракетоносіїв. З них сьогодні вночі були випущені по Одещині п’ять калібрів. Дві ракети збито, три влучили у сільськогосподарські підприємства", - зауважила Гуменюк.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також додала, що ворог силами десантна штурмових підрозділів намагається вести штурмові дії й випробовує нашу оборону.

"Ситуація на Півдні залишається складною, але контрольованою. Наразі триває бій, прогнозувати його хід складно. Сподіваємося, що українські захисники відпрацюють його добре", - підкреслила Гуменюк.

20 сепрня на південних рубежах захисту авіація ЗСУ 11 разів била по ворожих позиціях