У День Незалежності ми маємо бути готові до провокацій в Україні та на Заході, - представник ГУР Юсов

Про це в ефірі Еспресо сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Контррозвідувальні заходи в нас активно вживаються. Ми повинні з Вами пам'ятати, що Росія веде проти України безчесну війну і використовуються зовсім різні інструменти - як прямої військової агресії, так і різноманітних ІПСО, і просто терактів та замахів на активістів чи політиків, чи посадових осіб", - зазначив він.

Юсов наголосив, що День Незалежності - це одна з тих точок, коли ми повинні бути особливо готовими до різноманітних провокацій проти України.

"Всередині України і назовні. Є така інформація, коли ми говоримо про такі дії, мова йде не лише про територію України, а й зокрема спеціальні інформаційні, політичні операції проти нашої держави за межами України. В першу чергу, на території західного цивілізованого світу. Ми до цього готові і цьому протидіємо", - підсумував представник ГУР.