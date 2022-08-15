У День Незалежності ми маємо бути готові до провокацій в Україні та на Заході, - представник ГУР Юсов
Росія може готувати провокації до Дня Незалежності України всередині країни та в інших державах - зокрема політичні та інформаційні спецоперації
Про це в ефірі Еспресо сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Контррозвідувальні заходи в нас активно вживаються. Ми повинні з Вами пам'ятати, що Росія веде проти України безчесну війну і використовуються зовсім різні інструменти - як прямої військової агресії, так і різноманітних ІПСО, і просто терактів та замахів на активістів чи політиків, чи посадових осіб", - зазначив він.
Юсов наголосив, що День Незалежності - це одна з тих точок, коли ми повинні бути особливо готовими до різноманітних провокацій проти України.
"Всередині України і назовні. Є така інформація, коли ми говоримо про такі дії, мова йде не лише про територію України, а й зокрема спеціальні інформаційні, політичні операції проти нашої держави за межами України. В першу чергу, на території західного цивілізованого світу. Ми до цього готові і цьому протидіємо", - підсумував представник ГУР.
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