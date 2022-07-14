У Білорусі зафіксували пересування вантажівок із ракетами для ЗРК "С-300". Мапа
У Білорусі помітили вантажівки, які ймовірно перевозили ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300
Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн.
Автомобілі рухалися в бік Бреста.
Зокрема, два тягачі МАЗ збройних сил Білорусі були помічені на трасі М1 з боку Мінська в напрямку Бреста. Вони перевозили по чотири одиниці ракет для ЗРК "С-300".
А за 40 км від Барановичів зафіксували зенітний ракетний комплекс "С-300" або трал із ракетами для ЗРК "С-300", який рухався з Мінська.
На цій же трасі в бік Бреста з боку Кобрина експерти побачили два тягачі з ракетами для зенітних ракетних комплексів "С-300".
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