Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн.

Автомобілі рухалися в бік Бреста.

Зокрема, два тягачі МАЗ збройних сил Білорусі були помічені на трасі М1 з боку Мінська в напрямку Бреста. Вони перевозили по чотири одиниці ракет для ЗРК "С-300".

А за 40 км від Барановичів зафіксували зенітний ракетний комплекс "С-300" або трал із ракетами для ЗРК "С-300", який рухався з Мінська.

На цій же трасі в бік Бреста з боку Кобрина експерти побачили два тягачі з ракетами для зенітних ракетних комплексів "С-300".

14 липня у Білорусь прилетів найбільший транспортний літак Росії.

13 липня білоруські військові провели ротацію особового складу й техніки на кордоні з Україною.

Того ж дня радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її.

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