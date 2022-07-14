У Білорусь прилетів найбільший транспортний літак Росії
У Білорусі помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, який належить Росії
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
Літак Ан-22 "Антей" Повітряно-космічних сил Росії сів на військовому аеродромі в Мачулищах близько 23:39 13 липня.
За попередніми даними, після посадки літака на аеродромі спостерігалися проблеми зі світлотехнічним обладнанням на злітно-посадковій смузі. У зв'язку з цим ймовірність нічного вильоту радіолокаційного літака А-50, який там базується, поки дуже низька.
Ан-22 є найбільшим турбогвинтовим транспортним літаком. Зараз в експлуатації в усьому світі залишилося всього чотири одиниці такого типу.
Такі борти використовують для транспортування важкого і великогабаритного озброєння, техніки та живої сили, а також для десантування військ парашутним і посадковим способами.
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