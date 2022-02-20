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День памʼяті героїв Небесної сотні: трагічні події, які змінили Україну, – сюжет журналістів Еспресо
День пам'яті героїв Небесної сотні – спогади про події Революції Гідності. Річниця розстрілів на Майдані: згадуємо трагічні дні, які змінили Україну назавжди
Сюжет журналіста, очевидця подій Революції Гідності Іллі Березенка спеціально для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на телеканалі "Еспресо".
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