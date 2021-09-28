День у зоні ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових
Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.
Українські військові стріляли у відповідь.
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