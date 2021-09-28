Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією День у зоні ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових

День у зоні ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових

28 вересня, 2021 вiвторок
18:20
війна з Росією ООС

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

Українські військові стріляли у відповідь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Донбас
окупанти
ООС
новини Донбасу
ООС АТО
Читайте також:
27 вересня, 2021 понедiлок
Усик пояснив, чому заговорив українською перед боєм з Джошуа
20 вересня, 2021 понедiлок
Ломаченку поставили ультиматум стосовно реваншу з Лопесом
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.51
    Купівля 26.51
    Продаж 26.73
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 вересня
21:13
Оновлено
Шахтар - Інтер
"Шахтар" - "Інтер" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:04
вакцинація дітей
В Україні планують дозволити щеплювати дітей від 12 років вакциною Pfizer
21:01
Юліан Нагельсманн
Тренер "Баварії" знецінив шанси "Динамо" в їхньому матчі Ліги чемпіонів
20:42
Південний міст
У Києві на понад два місяці обмежать рух Південним мостом
20:37
свічка
На Донбасі загинув командир бойової машини 54-ї бригади
20:19
вакцинація
Вакцинуватися проти коронавірусу та грипу можна в один день, – Лапій
20:10
Роджер Гант
Помер легендарний футболіст "Ліверпуля"
19:52
коронавірус
У дитбудинку Луцька стався спалах коронавірусу: до лікарні потрапили 17 дітей
19:31
Денис Малюська
"Маєте гроші – купуйте": Малюська пропонує українцям придбати в’язниці з аукціону
19:26
Сергій Притула
Притула підтвердив, що планує створити власну партію
19:06
Наталка Діденко
В Україну йдуть сонце і прохолода, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 вересня
18:56
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
18:50
субсидія
Розмір субсидій переглядатиметься автоматично, якщо зростатимуть тарифи, - Лазебна
18:41
школа
"Червона" зона карантину: як працюватимуть школи
18:29
ФК "Шахтар"
"Шахтар" - "Інтер": склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:15
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
У нього є рідні і близькі, мати і батько, - Усик пояснив, чому він не нокаутував Джошуа
17:57
пенсія
Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років
17:52
Факундо Феррейра
Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри
17:45
Російські хакери
США депортували до Москви російського хакера
17:27
граната
На Івано-Франківщині засудили військового, який кинув у натовп відвідувачів кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Вони б мене не побили: Легенда боксу Тайсон розкритикував бій Усик - Джошуа
17:13
Совські ставки
Екокомісія Київради погодила створення нового парку на понад 22 га
17:04
Дія
Федоров: 7 млн українців активно використовують застосунок "Дія"
16:56
Андрій Лунін
Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів
16:55
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 млрд грн до 2024 року, - StateWatch
16:46
covid
В Україні за два тижні рівень смертності від коронавірусу зріс більш ніж вдвічі, - Київська школа економіки
16:42
Укрзалізниця вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю
16:39
Олександр Усик
Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа, - Усик розповів фантастичну історію
16:25
сепар
Окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО, - розвідка
16:04
Партія Шарія
СБУ оголосила підозри ще трьом особам через реєстрацію "Партії Шарія"
16:01
ЄСПЛ
Кандидатура Мережка на посаду судді ЄСПЛ – спроба Зеленського мати ручного суддю, – правозахисник
15:48
Олексій Навальний
Проти Навального відкрили справу за "створення екстремістської організації"
15:48
дія
Водії зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн
15:41
заморозки
На Україну насуваються заморозки: яким областям готуватись
15:34
PR
Журнал Фокус відсвяткував день народження. 15 років лідерства, інновацій та драйву
15:31
Тете (праворуч)
"Шахтар" - "Інтер": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
15:27
Олександра Романцова
В Україні немає чіткого визначення статусу політв’язнів та допомоги їхнім родинам, постраждалим від агресії Росії, – експерт
15:20
Andre Tan Easy: який одяг хочуть носити діти?
15:13
ЄС
У разі референдуму вступ до ЄС підтримали би 61,4% українців, до НАТО - 57,4%, найефективнішим євроінтегратором назвали Порошенка, - Socis
15:07
Наживо
Віталій Портников
Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? Віталій Портников у стрімі з Сергієм Руденком
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV