День у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу", загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Новотошківсього ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

У бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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