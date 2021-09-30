День у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу", загинув український військовий
Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Новотошківсього ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
У бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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