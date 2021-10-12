День в ООС: окупанти порушили режим припинення вогню біля Зайцевого
Упродовж 12 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр ООС.
“Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, - йдеться у повідомленні.
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