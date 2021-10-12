День в ООС: окупанти порушили режим припинення вогню біля Зайцевого

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, - йдеться у повідомленні.

