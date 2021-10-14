День захисників: Росія відправила "гумконвой" на окуповані території Донбасу
Росія знову відправила "гуманітарний конвой" на тимчасово окуповані території Донбасу. Сталося це 14 жовтня, в День захисників та захисниць України
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Окупантам “гумконвой” передали через непідконтрольну нашому уряду ділянку кордону. Міністерство закордонних справ України вже висловило рішучий протест через такі дії.
Переміщення вантажу відбулося через російські прикордонні пункти пропуску: "Донецьк"; "Матвєєв Курган".
“Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України”, – наголосили в МЗС України.
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