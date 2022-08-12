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Головна війна з Росією "Денацифікувався та демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана

"Денацифікувався та демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана

12 серпня, 2022 п'ятниця
15:21
війна з Росією Олексій Гребенщиков

На війні РФ проти Україні ліквідували російського капітана Олексія Гребенщикова

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Олексій Гребенщиков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

  • 12 серпня Анатолій Шефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу.

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