Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Олексій Гребенщиков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

12 серпня Анатолій Шефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу.

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