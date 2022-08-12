Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор спецназу ГРУ Павло Штепа зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

9 серпня стало відомо, що в Україні ліквідували військового льотчика майора Аскара Робортдінова.

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