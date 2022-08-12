В Україні ліквідували російського майора спецназу ГРУ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор спецназу ГРУ Павло Штепа зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 9 серпня стало відомо, що в Україні ліквідували військового льотчика майора Аскара Робортдінова.
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