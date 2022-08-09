В Україні ліквідовано військового льотчика майора Робортдінова, - офіцер ЗСУ Штефан
Пілот вертольота майор Аскар Робортдінов зробив "крок доброї волі"
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Пілот вертольота майор Аскар Робортдінов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава Нації! Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.
- 7 серпня британська розвідка повідомила, що з початку повномасштабної війни РФ проти України посад позбулися шість командувачів російських збройних сил, а 10 генералів були знищені ЗСУ.
- 9 серпня Evening Standard написав, що Путін втратив в Україні щонайменше 100 полковників та підполковників
- А загалом за даними Пентагон станом на початок серпня Росія втратила на війні в Україні близько 70-80 тисяч солдатів.
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