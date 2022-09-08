"Денацифікувася й демілітаризувався": на війні РФ проти України ліквідували командира роти окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували командира мотострілкової роти загарбників капітана Григорія Ніколаєва (Якудзу)
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир мотострілкою роти капітан Григорій Ніколаєв "Якудза" зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - наголосив він.
- 7 версеня військовий розповів, що на війні Росії проти України ліквідували майора Чермена Багаєва та заступника начальника штабу зв'язку - начальника зв'язку майора Ігоря Каіпова.
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