Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілкою роти капітан Григорій Ніколаєв "Якудза" зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - наголосив він.

7 версеня військовий розповів, що на війні Росії проти України ліквідували майора Чермена Багаєва та заступника начальника штабу зв'язку - начальника зв'язку майора Ігоря Каіпова.

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