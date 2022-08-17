"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського підполковника
На війні РФ проти України ліквідували російського підполковника Руслана Мухаметханова
Про це заявив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Підполковник Мухаметханов Руслан зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 16 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в Лисичанську ліквідували близько 100 "нерядових" окупантів.
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