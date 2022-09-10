Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Максим Єлфімов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.

9 вересня військовий написав, що на війні в Україні ліквідували підполковника РФ на пенсії Миколу Сапєлкіна.