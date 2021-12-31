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Головна війна з Росією Денісова заявила про значні проблеми зі здоров'ям в утримуваного в ОРДО бійця ЗСУ та звернулася до МКЧХ і ОБСЄ

Денісова заявила про значні проблеми зі здоров'ям в утримуваного в ОРДО бійця ЗСУ та звернулася до МКЧХ і ОБСЄ

31 грудня, 2021 п'ятниця
12:27

Незаконно утримуваний окупантами в Макіївській виправній колонії №32 старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Павло Корсун має серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Павло має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції. Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок", - розповіла Денісова.

Омбудсмен також назвала ставлення окупаційної адміністрації до полоненого порушенням міжнародного права та звернулася по допомогу до керівництва Міжнародного коамітету Червоного Хреста і представниці ОБСЄ в Тристоронній контактній групі.

"Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Павлом. Такі дії стосовно Павла Корсуна є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року. Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Павла Корсуна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - написала Денісова.


Павло Корсун з 31 травня 2016 року ніс військову службу в зоні збройного конфлікту на сході України. 22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання незаконно затримали окупанти в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

П'ятьох військових - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду - звільнили в рамках обміну. Ще один військовий - Роман Безпалий - помер у полоні. Окупанти стверджують, що він нібито наклав на себе руки. У полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.

У червні 2019 року Павла Корсуна засудив так званий "Верховний суд" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".
 


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Людмила Денісова
полонені
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