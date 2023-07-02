Депортацією українськи дітей до Білорусі займається спортсмен-паралімпієць Талай
Російські окупанти продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій України. Для цього вони залучають громадян Білорусі
Про це пише Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, до вивезення українських дітей з окупованих територій причетний генеральний директор російського "благодійного фонду" "Поверь в себя" Талай Олексій, майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди Білорусі.
Зазначається, що він організовує вивезення дітей з окупованих територій сходу України до Білорусі.
- Російські окупанти вивозять понад 300 дітей з тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області у російську Чувашію.
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