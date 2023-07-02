Депортацією українськи дітей до Білорусі займається спортсмен-паралімпієць Талай

Про це пише Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, до вивезення українських дітей з окупованих територій причетний генеральний директор російського "благодійного фонду" "Поверь в себя" Талай Олексій, майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди Білорусі.

Зазначається, що він організовує вивезення дітей з окупованих територій сходу України до Білорусі.