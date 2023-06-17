Росіяни вивозять близько 300 дітей з окупованого Бердянська у Чувашію
Російські окупанти вивозять понад 300 дітей з тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області у російську Чувашію
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до «сонячної» Чувашії. У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - йдеться у повідомленні.
За його даними, дітей відвозять за 1600 км від дому, щоб маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників.
"Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу", - додав Федоров.
- Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба наголосив, що окупанти викрадають та примусово депортують наших дітей.
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