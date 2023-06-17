Росіяни вивозять близько 300 дітей з окупованого Бердянська у Чувашію

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до «сонячної» Чувашії. У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - йдеться у повідомленні.

За його даними, дітей відвозять за 1600 км від дому, щоб маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників.

"Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу", - додав Федоров.