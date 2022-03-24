Депортованим до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки МО України.



Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ, зокрема – Сахалін.

"Українцям "пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років", – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення України в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край. Наголошують, що є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги.

"Нагадуємо: примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження РФ як держави-терориста", – додають у розвідці.

Нагадаємо, у Маріуполі мешканців Лівобережного району починають масово вивозити на територію РФ.