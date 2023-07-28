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Депутат держдуми РФ повідомив, що в Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі

28 липня, 2023 п'ятниця
17:32
Світ вибух росія

У Самарі, що в Росії, 28 липня нібито стався вибух на нафтопереробному заводі. Як зазначає депутат держдуми РФ, попередньо, було закладено вибуховий пристрій

Про це 28 липня заявив депутат Олександр Хінштейн.

"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі сьогодні стався вибух", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на заводі, ймовірно, було закладено вибуховий пристрій. Він також додав, що серйозних руйнувань і постраждалих від вибуху немає.

Як зазначає російське видання ТАСС, людину, яка нібито влаштувала вибух на заводі, затримали.

"Того, хто влаштував вибух на НПЗ у Самарі, затримали, повідомили в правоохоронних органах", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Хінштейн заявив, що ФСБ нібито затримала підозрюваного в Оренбурзькій області при спробі виїхати за межі РФ.

Депутат стверджує, що затриманий начебто є працівником Кременчуцького нафтопереробного заводу, який раніше переїхав до Росії з території України.

  • У Таганрозі Ростовської області РФ у п'ятницю, 28 липня, прогримів вибух: губернатор Ростовської області заявив, що це вибухнула, ймовірно, ракета.
Росія
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