Депутат держдуми РФ повідомив, що в Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі
У Самарі, що в Росії, 28 липня нібито стався вибух на нафтопереробному заводі. Як зазначає депутат держдуми РФ, попередньо, було закладено вибуховий пристрій
Про це 28 липня заявив депутат Олександр Хінштейн.
"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі сьогодні стався вибух", - йдеться у повідомленні.
За його словами, на заводі, ймовірно, було закладено вибуховий пристрій. Він також додав, що серйозних руйнувань і постраждалих від вибуху немає.
Як зазначає російське видання ТАСС, людину, яка нібито влаштувала вибух на заводі, затримали.
"Того, хто влаштував вибух на НПЗ у Самарі, затримали, повідомили в правоохоронних органах", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Хінштейн заявив, що ФСБ нібито затримала підозрюваного в Оренбурзькій області при спробі виїхати за межі РФ.
Депутат стверджує, що затриманий начебто є працівником Кременчуцького нафтопереробного заводу, який раніше переїхав до Росії з території України.
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