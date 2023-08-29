Депутат держдуми закликав ударити тактичною ядерною зброєю по Роботиному на Запоріжжі
Депутат держдуми РФ й ексзаступник командувача військ Південного військового округу Андрій Гурульов запропонував застосувати в деокупованому Роботиному ядерну зброю
Про це він сказав в ефірі пропагандистської передачі Володимира Соловйова, передає Vesti.az.
"Вони там докупи зібралися, ідеально просто. На цьому угруповання накриється мідним тазом. Далі ще ідеальна ситуація. Тому що в цій ситуації повна відсутність резервів противника і навіть тими силами, які є ми, цілком можемо пройти вперед і "звільнити" Запорізьку, а цілком можливо, і Дніпропетровську область і створити загрозу угрупованню, яке воює в Донецьку, і розгромити його", - заявив Гурульов.
Що відомо про звільнення Роботиного
У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине.
Після цього ЗСУ продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед.
Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області.
27 серпня стало відомо, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.
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