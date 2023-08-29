Депутат держдуми закликав ударити тактичною ядерною зброєю по Роботиному на Запоріжжі

Про це він сказав в ефірі пропагандистської передачі Володимира Соловйова, передає Vesti.az.

"Вони там докупи зібралися, ідеально просто. На цьому угруповання накриється мідним тазом. Далі ще ідеальна ситуація. Тому що в цій ситуації повна відсутність резервів противника і навіть тими силами, які є ми, цілком можемо пройти вперед і "звільнити" Запорізьку, а цілком можливо, і Дніпропетровську область і створити загрозу угрупованню, яке воює в Донецьку, і розгромити його", - заявив Гурульов.

Що відомо про звільнення Роботиного

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине.

Після цього ЗСУ продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області.

27 серпня стало відомо, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.