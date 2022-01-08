Депутат-мільярдер від ОПЗЖ Новинський відслужив Різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі. ФОТО
Мільярдер та депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський взяв участь у Різдвяній службі в Києво-Печерській Лаврі у якості диякона
Про це повідомляє Главком.
Новинський у якості диякона взяв участь у Різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській Лаврі.
Літургію очолив керівник РПЦ в Україні Онуфрій. Богослужіння у прямому етері транслювали "Інтер", "Глас" та два телеканали на які накладено санкції - "Перший незалежний" та UkrLive.
- Нагадаємо, 2 травня 2021 року Вадим Новинський взяв участь у Великодній службі у Києво-Печерській Лаврі у якості диякона.
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