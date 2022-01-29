Депутат від ОПЗЖ "прикрасив" свою сторінку на Facebook прапором Росії
Депутат Дніпропетровської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Хорішко під час всеукраїнського флешмобу з розміщення державного прапору на аватарках розмістив поруч зі своїм портретом прапор не України, а РФ. Й заявив, що вчинив так цілком усвідомлено
Скріншоти зберегло видання Наше місто з Дніпра, передає Еспресо.TV.
На думку Хорішка, Росія та Білорусь нібито не становлять жодної загрози для України, зокрема, військової. При цьому він вважає, що українців вже "окупували" країни Заходу.
Після того як Facebook заблокував його сторінку депутат назвав соцмережу "філією ЦРУ в Україні".
Довідка
Батько депутата, також Володимир Хорішко, займається підприємницькою діяльністю у галузі сільськогосподарського виробництва. Йому присвоєно звання Героя України за вагомий внесок у розвиток у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу України.
Депутат є співвласником батькового бізнесу.
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