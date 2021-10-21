Депутати "Європейської солідарності" заспівали під куполом Ради "Батько наш Бандера"
Нардепи фракції "Європейська солідарність" підтримали патріотичний флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера"
Відео оприлюднив нардеп фракції Микола Княжицький.
Під куполом ВРУ прозвучала пісня "Батько наш Бандера", яка набрала популярності у соцмережах.
До флешмобу долучилися депутати фракції "Європейська солідарність".
- Як відомо, пісня "Батько наш Бандера" стала ширитись Мережею після того, як діти однієї із львівських шкіл заспівали її і опублікували в соцмережах.
- Згодом, гравці клубу Другої ліги "Карпати" Галич підтримали такий патріотичний флешмоб.
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