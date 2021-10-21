Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Депутати "Європейської солідарності" заспівали під куполом Ради "Батько наш Бандера"

Депутати "Європейської солідарності" заспівали під куполом Ради "Батько наш Бандера"

21 жовтня, 2021 четвер
16:04
Суспільство

Нардепи фракції "Європейська солідарність" підтримали патріотичний флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера"

Відео оприлюднив нардеп фракції Микола Княжицький.

Під куполом ВРУ прозвучала пісня "Батько наш Бандера", яка набрала популярності у соцмережах.

До флешмобу долучилися депутати фракції "Європейська солідарність".

 

  • Як відомо, пісня "Батько наш Бандера" стала ширитись Мережею після того, як діти однієї із львівських шкіл заспівали її і опублікували в соцмережах.
  • Згодом, гравці клубу Другої ліги "Карпати" Галич підтримали такий патріотичний флешмоб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
Микола Княжицький
Володимир В'ятрович
Степан Бандера
Бандера
пісня
флешмоб
Олексій Гончаренко
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Олег Синютка
Європейська солідарність
Читайте також:
РНБО
20 жовтня, 2021 середа
Без "ДНР/ЛНР" та анексованих територій: РНБО оприлюднила глосарій термінів для ЗМІ
полиция карантин
20 жовтня, 2021 середа
Чотирьом українським областям доручили посилити карантин
20 жовтня, 2021 середа
Головреда Bild, який критикував Путіна і Меркель, звільнили з посади після повідомлень про його стосунки зі співробітницею
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.44
  • EUR
    Купівля 30.35
    Продаж 30.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
21 жовтня
17:32
У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових
У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових, - ОГПУ
17:31
МЗС заявило про готовність допустити міжнародні організації до затриманого на Луганщині окупанта Косяка
17:08
Укрзалізниця
Нові правила перевезень в Україні: у першу половину доби на потяги не пустили 18 пасажирів
17:00
біометан
Рада ухвалила закон для розвитку в Україні виробництва біометану
16:47
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про енергоефективність
16:42
вакцина
У МОЗ пояснили, чи можна алергікам вакцинуватися від коронавірусу
16:28
економіка
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2021 року до 3,1%
16:18
карантин
Черкащина на межі "червоної" зони карантину, - ОДА
16:12
Дмитро Ярош
"Шкода цього путінського телепня": Ярош заявив, що Кива погодився видати його спецслужбам РФ за $5 млн
15:58
Кирило Шевченко
В НБУ розповіли, коли інфляція в Україні повернеться до цілі у 5%
15:43
знахідка археологів
Львівські археологи знайшли на Київщині стоянки давніх людей
15:38
коронавірус
У РФ виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта"
15:15
електроенергія
Посол ЄС: Україні необхідно провести деолігархізацію ринку електроенергії
14:55
МОЗ
МОЗ посилить профілактичні заходи проти гепатиту В, туберкульозу й поліомієліту
14:26
сепар
Окупанти обстріляли українські позиції під Новолуганським і Південним
14:08
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 8,5% річних
14:01
Мінкульт
Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 20 російських акторів та режисерів
13:53
Оновлено
Ілля Кива
Нардеп Кива заявив, що його виключили з партії ОПЗЖ. Рабінович спростував
13:40
банк
Найбільші українські держпідприємства за півроку заробили 13 млрд грн прибутку, - StateWatch
13:28
Микола Княжицький
В проєкті державного бюджету на 2022 рік є безліч шкідливих норм для держави, - Княжицький
13:20
рубль
НБУ з 21 листопада заборонить банкам відкривати депозити в російських рублях
13:04
маска автобус
Нові правила перевезень в Україні: кому загрожує покарання за порушення
12:43
Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії
Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії
12:24
застосунок Вдома
Невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок Вдома при в'їзді в Україну: він працює за новими правилами
12:15
На Луганщині затримали ексбойовика "ЛНР": втікав по українську пенсію
12:05
Вітчизняна мережа супермаркетів працевлаштовує населення на умовах часткової зайнятості
11:55
пенсія
Накопичувальна пенсія: Мінсоцполітики пропонує подвоїти добровільні внески для заохочення українців до участі в новій системі
11:45
covid
Днями Київ перейде до "червоної" зони: нові обмеження ухвалять 22 жовтня, - Кличко
11:34
Юрій Вітренко
Вітренко розповів, як скоро Україна зможе відмовитися від імпорту газу
11:30
Теофімо Лопес
Визначилась офіційна дата скандального бою Лопеса за відібрані у Ломаченка титули
11:23
Михайло Радуцький
Радуцький: Спад COVID-хвилі розпочнеться не раніше січня
11:17
“Пам’ять”
Тільки в кінотеатрах: фільм “Пам’ять” із Тільдою Свінтон вийде український прокат 11 листопада
10:50
Галина Третьякова
Профільний комітет Ради отримав документи щодо відсторонення Третьякової від засідань
10:30
Дмитро Мусерський
Волейболіста, який відмовився від України заради Росії, спіймали на допінгу
10:27
Андрій Новак
"Більшість додаткових коштів до держбюджету-2022 уряд спрямує на дороги й "Велике будівництво", на медицину − нуль", – економіст Андрій Новак
10:24
Віталій Безгін
У проєкті закону про столицю відсутні згадки про дати виборів, - Безгін
10:13
Галина Третьякова
Через Третьякову і російський газ: Арахамія і Рабінович посперечалися в прямому ефірі
10:12
Мірча Луческу
Луческу звинуватив суддю у поразці "Динамо" в матчі проти "Барселони" в ЛЧ
10:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Роман Безсмертний: Cпроба підписати Харківські угоди-2 призведе до катастрофи
09:52
Мінсоцполітики
У Мінсоцполітики пояснили, хто і як може отримати субсидію за наявності боргів зі сплати "комуналки"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV