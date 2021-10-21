Депутати "Європейської солідарності" заспівали під куполом Ради "Батько наш Бандера"

Відео оприлюднив нардеп фракції Микола Княжицький.

Під куполом ВРУ прозвучала пісня "Батько наш Бандера", яка набрала популярності у соцмережах.

До флешмобу долучилися депутати фракції "Європейська солідарність".





Як відомо, пісня "Батько наш Бандера" стала ширитись Мережею після того, як діти однієї із львівських шкіл заспівали її і опублікували в соцмережах.

Згодом, гравці клубу Другої ліги "Карпати" Галич підтримали такий патріотичний флешмоб.

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