Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ як новоутворених суб’єктів федеративної республіки", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, що депутат і раніше підтримував злочинні рішення, які пов'язані з воєнними діями та порушенням територіальної цілісності України.

"Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження і знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні", - роз'яснили у ДБР.

Бабакову повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також бюро вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України, та досліджує питання можливої причетності заступника голови держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури в Україні.

14 травня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

24 серпня Галицький районний суд міста Львова повідомив про арешт перших двох готелів групи Бабакова в Україні.

16 листопада суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.

Служба безпеки України проводить обшук у VS Energy, яка має акції 5 обленерго, що підконтрольні російській організації "Лужники".

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