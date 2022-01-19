Держаудитслужба знайшла проблем на 30 млрд грн під час перевірки фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік
Державна аудиторська служба опублікувала аудит фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік - вона виявила проблемних питань на 30 млрд грн
Про це йдеться у звіті на сайті служби.
Усього на "ковідний" фонд виділили 78,4 млрд грн, з яких використали 67,9 млрд грн. При цьому контролем охоплено близько 60 млрд грн.
Держаудитслужба знайшла порушень та проблемних питань на 30,1 млрд грн з використаної суми, з них усунули 155,6 млн грн.
Найбільше порушень встановили під час аудиту фонду державних програм і моніторингу закупівель.
Служба перевіряла 12 держустанов. З них найкраще використали виділені кошти у МВС та Державному управлінні справами - вони витратили 100% передбачених коштів. Найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%).
- Нагадаємо, 11 липня 2021 року комплексний аудит державного фонду, призначеного для протидії поширення й лікування коронавірусу, виявив факт прямого розкрадання на суму 124 млн грн, тоді як самих фінансових порушень, більшість з яких не є кримінально караними діяннями, нараховується на 400 млн грн.
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