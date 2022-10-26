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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Держава не фінансує культурні проєкти, що в умовах війни очевидно є злочином, - Княжицький

26 жовтня, 2022 середа
10:02
Культура Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що припинення фінансування урядом кіноіндустрії насправді є злочином проти гуманітарної політики, адже кіно фактично допомагає людям пережити складні моменти та показує світу, що відбувається в Україні

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Завжди, у буремні часи, кіно фактично допомагає людям пережити складні моменти, надихає їх, відображає для цілого світу образно те, що відбувається. Бо кіно розповідає історії. Якщо ви хочете розказати правдиву історію про свою країну, ви знімаєте кіно і показуєте його у світі. Якщо ви хочете розказати історію своїм громадянам, ви знімаєте кіно й показуєте", - сказав Микола Княжицький.

Народний депутат переконаний, що українське кіно про війну проти Росії необхідне, у першу чергу, для дітей, які потребують пояснень і рефлексій.

"Якісне кіно зараз дуже потрібне, особливо для дітей. Тому що всі вони, граючись на вулиці, ці малі діти обговорюють війну, обговорюють перемогу українців, а також напад, не будемо казати, як вони називають російські нацистські війська. Вони ненавидять усіх вбивців українців, і якщо було б кіно, то діти всі його обговорювали б, вони його шукають. Натомість для суспільства кіно не виробляють", - зазначив він.

Микола Княжицький зауважив, що наразі держава припинила фінансувати важливу галузь, натомість витрачає кошти на непотрібні речі, що завдає значних збитків для гуманітарної політики України.

"Фактично уряд припинив фінансування кіно, з моєї точки зору, це насправді є певним злочином проти гуманітарної політики, тому що ми зробили все, щоб з 2014-2019 року відновити виробництво кіно, знімали понад 50 ігрових фільмів щорічно, а зараз все це зупинено, попри те, що ремонтуються дороги навіть там, де їх не треба ремонтувати. Тобто закладають кошти, де є велика корупційна мережа, а на культурні проєкти держава коштів не дає, що, з моєї точки зору, в умовах війни очевидно є фактично злочином", - додав він.

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Кіно
Україна
Росія
Микола Княжицький
мистецтво
війна з Росією
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