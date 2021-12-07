Державний бюджет на 2022 рік - ксерокопія попереднього, уряд штучно роздуває доходну частину, - Новак

Про це Новак сказав у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Я так розумію, що уряд розраховує на певний кумулятивний ефект від вищих темпів росту економіки і, можливо, від доходів від приватизації. Адже велика приватизація в цьому році так і не відбулася, крім двох об’єктів, а всі інші об’єкти великої приватизації, я так розумію, переносяться на наступний рік. І так сумарно Уряд розраховує на додаткові 55 млрд грн, які зʼявилися між першим і другим читанням прийняття державного бюджету на 2022 рік. Але тут треба говорити більше про саму структуру бюджету, адже структурно прийнятий бюджет 2022-го року - це повна ксерокопія цьогорічного бюджету, як і минулорічного. Тобто структура доходної частини, структура витратної частини, співвідношення між доходною і витратною частинами - практично незмінні. Тобто структурно можна було взяти цьогорічний бюджет і нічого не змінювати", - зазначив Новак.



На думку економіста, бюджет наступного року формували так: узяли бюджет на 2021 рік, додали до кожної статті приблизний показник інфляції - близько 11%, і так вийшов проєкт бюджету на наступний рік, який у результаті вже став законом. Тобто уряд пішов шляхом найменшого опору - структурно нічого не змінено. А це означає, що економічні результати наступного року будуть такими ж, як і цього.



"Єдине, що дивує в держбюджеті-2022, що уряд сам закладає серйозну девальвацію гривні, яка від сьогоднішнього ринкового курсу складає майже 2 грн, що є дуже суттєвим. Найбільше цікавить, чому так, адже зараз немає жодних економічних, фінансових причин для девальвації гривні. Тим не менше, уряд її закладає і тим самим збільшує доходну частину бюджету. Тобто різними такими методами і маніпуляціями уряд намагається надути доходну частину держбюджету на 2022 рік. Але у процесі фінансового року таке штучне надування обертається тим, що реальний дефіцит бюджету стає більшим, і знову наш уряд по всьому світу просить грошей", - сказав Новак.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

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