English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Держбюджет треба переглядати й значну частину коштів спрямувати на відновлення енергетики, - Княжицький
Ексклюзив

Держбюджет треба переглядати й значну частину коштів спрямувати на відновлення енергетики, - Княжицький

13 жовтня, 2022 четвер
08:10
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький зауважив, що внаслідок російських ракетних ударів Україна втратила 30% потужностей енергетики

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібно відновити енергетику. Якщо у нас не буде достатньо протиповітряного захисту, то ніхто не гарантує, що не буде повторних ударів. Очевидно, що бюджет потрібно переглядати та частину коштів спрямувати на відновлення енергетики", - зазначив Княжицький.

Нардеп також додав, що втрата потужностей української енергетики - це загроза не лише для нас, а і для європейських країн, яким ми експортували енергію.

"Росія буде робити все, щоб розхитати західні суспільства, щоб там знизилися підтримка України. Очевидно, що нам більше грошей потрібно давати не на ремонт доріг за завищеними цінами, а перш за все на армію і звичайно на відновлення тих потужностей, які були знищено ракетними ударами", - наголосив Княжицький.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ЄС
Микола Княжицький
ЗСУ
державний бюджет
підтримка України
ракетний удар
Читайте також:
російські окупанти
5 жовтня, 2022 середа
РФ перекинула окупантів і техніку з бази у Бєлгородській області в Україну, - Схеми
Вибухи у Бєлгороді
12 жовтня, 2022 середа
У Бєлгороді прогриміли вибухи. У місті паніка
11 жовтня, 2022 вiвторок
"Дякую братам-полякам": за дві доби українські ЗРК збили 9 з 11 дронів "Shahed-136", - Залужний
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.14
    Купівля 40.14
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 жовтня
08:41
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки в районах 5 міст та сіл, від дій РФ постраждали об'єкти та мирні жителі понад 40 населених пунктів 
08:41
Донеччина, Торецьк
За час повномасштабної війни Росія вбила 990 мирних мешканців Донеччини
08:29
російські кораблі у Чорному морі
РФ тримає напоготові в Чорному морі 16 ракет "Калібр"
08:19
Оновлено
Київська область
Росіяни атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури Київщини
08:02
ЗСУ
Українські бійці уразили три ворожих С-300 у Токмаку на Запоріжжі та знищили до 150 росіян на Херсонщині
08:01
Втрати окупантів
ЗСУ за добу знищили 36 окупантів, 4 російські гелікоптери й 5 складів із боєприпасами на Півдні
08:00
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
"Вадуц" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:37
окупанти
Окупанти на Донеччині отримують розпорядження щодо тимчасового припинення наступу, - Генштаб ЗСУ
07:25
втрати окупантів
В Україні знищили трьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
07:00
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" - "Ренн": де та коли дивитись матч Ліги Європи
06:51
російські війська окупанти
Росіяни планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з окупованої частини Херсонщини до Криму, - Хлань
06:47
Shahed-136
В ISW сказали, для чого РФ могла перекинути до України військових від Корпусу вартових ісламської революції
06:10
Емманюель Макрон
Макрон пообіцяв поставити Україні шість Caesar та зенітні ракети
06:00
нафта ембарго санкції
У США назвали, якою має бути гранична ціна на нафту з РФ
05:41
Джо Байден
Через 8 місяців цієї війни світ більш згуртований і рішучий ніж будь-коли, - Байден про голосування в Радбезі ООН щодо анексії РФ територій України
05:13
США китай санкції
Попри агресію Росії в Україні, Китай є найбільшою загрозою глобального порядку, - США оприлюднили стратегію нацбезпеки
04:53
Путін
Терор, диверсії, зимовий холод та ядерна загроза: названо сценарії дій Путіна у війні в Україні, - Politico
04:29
нафта нафтопровід Дружба
Прем'єр Польщі припустив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" може стояти Кремль
04:04
Оновлено
Миколаїв
Ворог знову обстріляв Миколаїв. Зруйновано п’ятиповерховий будинок
03:37
Кримський міст після вибуху
На Кримському мосту працює лише одна з трьох гілок, - фото Maxar
03:10
Вірменія
Радбез Вірменії: До кінця року маємо розробити мирну угоду й встановити кордон з Азербайджаном
02:45
NASAMS
Британія надасть Україні ще 18 гаубиць та ракети до систем ППО NASAMS
02:18
Премія імені Андрія Сахарова
Зеленського та народ України офіційно номіновано на премію імені Сахарова
01:58
Харківщина, воєнні злочини Росії
Розстріл росіянами цивільної автоколони: кількість загиблих зросла
01:44
Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль
МВФ підтримує ініціативу Зеленського про створення постійного форуму для підтримки України
01:18
санкції проти Росії
Китай та Туреччина допомагають Росії обходити санкції, які виснажують економіку РФ, - EUObserver
00:52
Володимир Путін
Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину
00:34
На Вінниччині з некерованого літака успішно катапультувався пілот, який збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети
00:25
Генасамблея ООН
Лише 5 держав проти. Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні
00:15
Роберт Левандовські
"Барселона" та "Інтер" зіграли внічию у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
2022, середа
12 жовтня
23:46
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ідеться про десятки мільярдів доларів": Зеленський оголосив про створення фінансового "Рамштайну"
23:20
сирена
Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше
23:06
КСУ
КСУ визнав неконституційним обмеження пенсій ЗСУ та захисникам України з інших формувань
22:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Збройні сили України змінюють динаміку на свою користь. Колонка Сергія Згурця
22:17
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
22:10
питна вода
Містам слід підготуватися до можливих відключень водопостачання, - президент Укрводоканалекології
21:59
Хвіча Кварацхелія, Наполі - Аякс, Ліга чемпіонів
"Наполі" розгромив "Аякс" у Лізі чемпіонів
21:47
Руслан Стефанчук
"Думаю, нам вдасться": Стефанчук про вигнання РФ із ООН
21:45
Едуард Соболь
"Брюгге" без Яремчука та Соболя відібрав очки в "Атлетико" у матчі Ліги чемпіонів
21:39
Вчені з Австралії створили мінімозок та навчили його грати у відеогру
Вчені з Австралії створили "мінімозок" та навчили його грати у відеогру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV