Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібно відновити енергетику. Якщо у нас не буде достатньо протиповітряного захисту, то ніхто не гарантує, що не буде повторних ударів. Очевидно, що бюджет потрібно переглядати та частину коштів спрямувати на відновлення енергетики", - зазначив Княжицький.

Нардеп також додав, що втрата потужностей української енергетики - це загроза не лише для нас, а і для європейських країн, яким ми експортували енергію.

"Росія буде робити все, щоб розхитати західні суспільства, щоб там знизилися підтримка України. Очевидно, що нам більше грошей потрібно давати не на ремонт доріг за завищеними цінами, а перш за все на армію і звичайно на відновлення тих потужностей, які були знищено ракетними ударами", - наголосив Княжицький.

США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо

Окупанти можуть завдати ударів по об'єктах водопостачання, тож українці мають бути готові до перебоїв з водою

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb