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Держбюджет України щорічно втрачає близько 100 млрд грн через тіньову зайнятість

12 серпня, 2023 субота
17:01
Економіка Гроші

У Держслужбі з питань праці повідомили, що, за найменшими оцінками, державний бюджет України щорічно втрачає близько 100 мільярдів гривень через ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин

Про це перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Держслужби з питань праці Андрій Харченко поінформував в етері Українського Радіо

Він також зазначив, що за оцінками Міжнародної організації праці, рівень тіньової зайнятості в Україні становить близько дев'яти відсотків зайнятого населення.

"Людина не може примусити роботодавця укласти трудові відносини, бо роботодавець сам повинен розуміти, що це його прямий обов'язок, оскільки офіційне працевлаштування гарантоване Конституцією та іншими нормативно-правовими актами у сфері регулювання трудових відносин", - вказав Харченко. 

Крім того, на офіційно працевлаштованих людей поширюються правові норми законодавства про загальнообов'язкове державне страхування та про охорону праці.

За словами Харченка, з 16 червня відновились позапланові перевірки, зокрема, щодо незадекларованої праці. Тобто роботодавців, які свідомо ухиляються від оформлення працівників можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Також до них можуть застосувати фінансові санкції: штраф за кожного неоформленого працівника становить 67 тисяч грн. 

"Якщо ж будуть виявлені факти, що роботодавець вчиняє таке правопорушення повторно, то штраф збільшується втричі -  30 мінімальних заробітних плат, або 200 000 гривень. Тобто передбачені суттєві штрафи за використання нелегальної праці", - додав Харченко.

Він зауважив, що роботодавці, які створюють нові робочі місця можуть отримати державну підтримку та компенсацію. 

"Зокрема, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, то держава передбачає компенсацію на виплату заробітної плати працівникам. Також передбачена компенсація витрат на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб чи інших працівників", - зазначив перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

  • Експерт ринку праці Сергій Марченко вважає, що до кінця року можна очікувати підвищення зарплат. Це зумовлено високим попитом на працівників. 
Суспільство
Україна
державний бюджет
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