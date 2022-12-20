Про це заявив під час брифінгу в понеділок,19 грудня, заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

"Коли держсекретар вирушить до Пекіна, що, як ми очікуємо, відбудеться в якийсь момент на початку наступного року, війна Росії проти України буде на порядку денному", - сказав він.

За його словами, Китай, хоч і заявляє про нейтралітет у цьому конфлікті, але підтримує тісні зв’язки з Росією. Він нагадав, що США застерегли Пекін від надання Росії військової допомоги аби від сприяння в ухилянні від санкцій.

"Ми дуже уважно стежимо за діяльністю Пекіна в цій конкретній сфері", - зазначив Прайс.

США також сподіваються, що КНР використає свій вплив на Росію, щоб допомогти покласти край "цій жорстокій війні".

За словами речника, Сполучені Штати та інші країни очікують, що КНР як член Ради Безпеки ООН "дійсно вірить і фактично дотримується принципів, які були в основі зовнішньої політики Китаю протягом десятиліть, - незалежність, територіальна цілісність, суверенітет".

"Це те, що КНР нібито послідовно відстоює в рамках системи ООН та міжнародної системи загалом – і країни по всьому світу хочуть це побачити", - сказав Прайс.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що РФ та Китай оголосили про проведення спільних воєнно-морських навчань з 21 по 27 грудня.

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